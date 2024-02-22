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ЗСУ матимуть право завдавати ударів з F-16 по військових цілях рф за межами України - Столтенберг

ЗСУ матимуть право завдавати ударів з F-16 по військових цілях рф за межами України - Столтенберг

Київ • УНН

 • 42823 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна матиме право завдавати ударів по російських військових об'єктах за межами своїх кордонів винищувачами F-16, отриманими від союзників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що коли Україна отримає від союзників винищувачі F-16, то матиме право завдавати ударів по військовим цілях росії за межами нашої держави. Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа", пише УНН

Деталі 

За словами Столтенберга, кожен союзник сам вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники мають різну політику. Але в той же час, війна в Україні є агресивною, сказав він, і Україна має право на самооборону, включаючи нанесення ударів по легітимним російським військовим цілям за межами України.

На питання, коли Україна зможе розгорнути винищувачі F-16, Столтенберг відповів, що не може сказати точно. Він повторив, що всі союзники України хочуть, щоб вони були там якомога раніше, але сказав, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені.

"Тому я думаю, що ми повинні прислухатися до військових експертів щодо того, коли саме ми будемо готові або коли члени Альянсу будуть готові розпочати відправку і доставку F-16", - сказав він. Також додав:  "Чим швидше, тим краще".

Доповнення 

Перші чотири українських пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа. Пілоти почали навчання в середині жовтня в 162-му винищувальному авіакрилі в Тусоні, штат Арізона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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