ВСУ будут иметь право наносить удары из F-16 по военным целям рф за пределами Украины - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что когда Украина получит от союзников истребители F-16, то будет иметь право наносить удары по военным целям россии за пределами нашего государства. Об этом Столтенберг заявил в интервью "Радио Свобода/Радио Свободная Европа", пишет УНН.

Детали

По словам Столтенберга, каждый союзник сам будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и союзники имеют разную политику. Но в то же время, война в Украине является агрессивной, сказал он, и Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по легитимным российским военным целям за пределами Украины.

На вопрос, когда Украина сможет развернуть истребители F-16, Столтенберг ответил, что не может сказать точно. Он повторил, что все союзники Украины хотят, чтобы они были там как можно раньше, но сказал, что эффект от F-16 будет сильнее, если пилоты будут хорошо обучены, а экипажи технического обслуживания и другой вспомогательный персонал хорошо подготовлены.

"Поэтому я думаю, что мы должны прислушиваться к военным экспертам относительно того, когда именно мы будем готовы или когда члены Альянса будут готовы начать отправку и доставку F-16", - сказал он. Также добавил: "Чем быстрее, тем лучше".

Дополнение

Первые четыре украинских пилота планируют завершить обучение на истребителях F-16 к лету. Пилоты начали обучение в середине октября в 162-м истребительном авиакрыле в Тусоне, штат Аризона. Пентагон заявил, что процесс обучения продлится несколько месяцев.