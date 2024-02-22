В Воздушных силах рассказали, какие ракеты будут на истребителях F-16

На самолеты F-16 будут устанавливаться бомбы и ракеты, которые используются на МиГ-29 и Су-27, но они будут применяться значительно эффективнее, чем это делается сегодня. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Вопрос в том, какие будут средства нам предоставляться партнерами. Сегодня мы используем на самолетах МиГ-29 и Су-27 противорадиолокационные ракеты Harm, бомбы GBU-62 JDAM. Это то, что тоже будет висеть на F-16. Только те бомбы и ракеты будут применяться значительно эффективнее, чем это делается сегодня с советских истребителей - сказал Игнат.

Представитель ВС ВСУ добавил, что "не хватает еще ракеты какой?.. класса "воздух-воздух", AIM-120 Аmraam".

"Какие будут модификации, тоже будет проговариваться с партнерами, эти ракеты могут наносить удары по воздушным целям", - отметил Игнат.

Напомним

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