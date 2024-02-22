В Воздушных силах рассказали, какие ракеты будут на истребителях F-16
Киев • УНН
Спикер ВС ВС Украины заявил, что истребители F-16 будут оснащены бомбами и ракетами, которые сейчас используются на самолетах МиГ-29 и Су-27, но смогут использовать их более эффективно, чем истребители советских времен.
На самолеты F-16 будут устанавливаться бомбы и ракеты, которые используются на МиГ-29 и Су-27, но они будут применяться значительно эффективнее, чем это делается сегодня. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.
Вопрос в том, какие будут средства нам предоставляться партнерами. Сегодня мы используем на самолетах МиГ-29 и Су-27 противорадиолокационные ракеты Harm, бомбы GBU-62 JDAM. Это то, что тоже будет висеть на F-16. Только те бомбы и ракеты будут применяться значительно эффективнее, чем это делается сегодня с советских истребителей
Представитель ВС ВСУ добавил, что "не хватает еще ракеты какой?.. класса "воздух-воздух", AIM-120 Аmraam".
"Какие будут модификации, тоже будет проговариваться с партнерами, эти ракеты могут наносить удары по воздушным целям", - отметил Игнат.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что когда Украина получит от союзников истребители F-16, то будет иметь право наносить удары по военным целям россии за пределами нашего государства.
Зеленский провел Ставку: был закрытый доклад по F-16 для Украины22 февраля 2024, 11:47 • 15416 просмотров
В Воздушных силах рассказали, какие ракеты будут на истребителях F-16
Спикер ВС ВС Украины заявил, что истребители F-16 будут оснащены бомбами и ракетами, которые сейчас используются на самолетах МиГ-29 и Су-27, но смогут использовать их более эффективно, чем истребители советских времен.
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