У посольстві США відзначили прогрес у старті конкурсу на керівника САП

ukru
14:10 • 37954 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 94948 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 108028 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 110338 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 140817 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 123424 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 123680 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123427 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107271 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113708 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 115456 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 64131 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 74789 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 98215 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 93793 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 44726 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 53225 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 53114 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 140817 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 110615 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 36785 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 47403 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105088 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 123658 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123224 перегляди
Актуальне
У посольстві США відзначили прогрес у старті конкурсу на керівника САП

У посольстві США відзначили прогрес у старті конкурсу на керівника САП

Київ • УНН

 • 13396 перегляди

КИЇВ. 30 октября. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зустрілася з представниками Посольства США в Україні під час якої обговорили перебіг атестації прокурорів місцевих прокуратур. Окрім того у Посольстві США відзначили прогрес в старті конкурсу на керівника САП. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

«У п’ятницю, 30 жовтня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зустрілася з представниками Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. У заході взяли участь Директор відділу технічної допомоги правоохоронним органам України Сара Лангенкамп, Радник з правових питань Департаменту юстиції Посольства Джон Енгстром, координатор програм та радник з правових питань Олена Кустова, а також Директор Міжнародної організації з розвитку права в Україні Леван Дучідзе», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Ірина Венедіктова поінформувала гостей про перебіг атестації прокурорів місцевих прокуратур. Генеральний прокурор зазначила, що наразі завершується її перший етап – тестування на знання законодавства. Попри пандемію, участь у ньому взяла велика кількість прокурорів, що свідчить про довіру до реформи.

«Немає підстав сумніватися, що ми активно рухаємся у реформі, головна її ідея втілюється у життя. Вже маємо перші результати роботи обласних прокуратур і сподіваємося, що на початку 2021 року запрацюють нові окружні прокуратури. Ми зосереджуємося на легітимності всіх процесів, щоб у підсумку ми одержали оновлений дієвий орган, якому довіряє суспільство», - зауважила Ірина Венедіктова.

Також Генпрокурор зазначила, що напередодні Комісія з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі обрала голову та секретаря.

«Директор відділу технічної допомоги правоохоронним органам України Посольства США в Україні Сара Лангенкамп відзначила прогрес в старті конкурсу на керівника САП. Також вона додала, що процеси, які на даний час тривають в органах прокуратури, є дуже важливим, а зусилля Офісу цілковито підтримуються міжнародними партнерами», - додається у повідомленні.

Радник з правових питань Департаменту юстиції Посольства США в Україні Джон Енгстром повідомив про готовність надавати експертну підтримку Офісу Генпрокурора та організовувати тренінги, зокрема в питаннях антикорупційної політики, боротьби з відмиванням коштів, щодо повернення активів, протидії торгівлі людьми та іншим порушенням прав людини.

Генпрокурор зазначила, що Офісу буде цікавий досвід американського експерта також в питаннях стандартизації роботи прокурорів, оцінки їхньої діяльності та забезпечення незалежності.

Нагадаємо, вчора під час продовження першого засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) було запроваджено кворум, обрано голову комісії, секретаря комісії, проголосованно порядок денний та прийнято рішення щодо звернення до Генерального прокурора щодо схвалення робочої групи.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада підтримала проект постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США. 

Водночас, депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП, Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС. Також депутати Європейського парламенту написали листа голові фракції “Слуга народу” Давиду Арахамії зазначивши, що мрії Президента України Володимира Зеленського про боротьбу з корупцією дають тріщину саме у його партії. 

Після чого у “Слузі народу” прокоментували лист європарламентарів, запевнивши, що відміни безвізу не буде.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92