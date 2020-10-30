У посольстві США відзначили прогрес у старті конкурсу на керівника САП

«У п’ятницю, 30 жовтня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зустрілася з представниками Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. У заході взяли участь Директор відділу технічної допомоги правоохоронним органам України Сара Лангенкамп, Радник з правових питань Департаменту юстиції Посольства Джон Енгстром, координатор програм та радник з правових питань Олена Кустова, а також Директор Міжнародної організації з розвитку права в Україні Леван Дучідзе», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Ірина Венедіктова поінформувала гостей про перебіг атестації прокурорів місцевих прокуратур. Генеральний прокурор зазначила, що наразі завершується її перший етап – тестування на знання законодавства. Попри пандемію, участь у ньому взяла велика кількість прокурорів, що свідчить про довіру до реформи.

«Немає підстав сумніватися, що ми активно рухаємся у реформі, головна її ідея втілюється у життя. Вже маємо перші результати роботи обласних прокуратур і сподіваємося, що на початку 2021 року запрацюють нові окружні прокуратури. Ми зосереджуємося на легітимності всіх процесів, щоб у підсумку ми одержали оновлений дієвий орган, якому довіряє суспільство», - зауважила Ірина Венедіктова.

Також Генпрокурор зазначила, що напередодні Комісія з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі обрала голову та секретаря.

«Директор відділу технічної допомоги правоохоронним органам України Посольства США в Україні Сара Лангенкамп відзначила прогрес в старті конкурсу на керівника САП. Також вона додала, що процеси, які на даний час тривають в органах прокуратури, є дуже важливим, а зусилля Офісу цілковито підтримуються міжнародними партнерами», - додається у повідомленні.

Радник з правових питань Департаменту юстиції Посольства США в Україні Джон Енгстром повідомив про готовність надавати експертну підтримку Офісу Генпрокурора та організовувати тренінги, зокрема в питаннях антикорупційної політики, боротьби з відмиванням коштів, щодо повернення активів, протидії торгівлі людьми та іншим порушенням прав людини.

Генпрокурор зазначила, що Офісу буде цікавий досвід американського експерта також в питаннях стандартизації роботи прокурорів, оцінки їхньої діяльності та забезпечення незалежності.

Нагадаємо, вчора під час продовження першого засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) було запроваджено кворум, обрано голову комісії, секретаря комісії, проголосованно порядок денний та прийнято рішення щодо звернення до Генерального прокурора щодо схвалення робочої групи.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада підтримала проект постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.

Водночас, депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП, Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС. Також депутати Європейського парламенту написали листа голові фракції “Слуга народу” Давиду Арахамії зазначивши, що мрії Президента України Володимира Зеленського про боротьбу з корупцією дають тріщину саме у його партії.

Після чого у “Слузі народу” прокоментували лист європарламентарів, запевнивши, що відміни безвізу не буде.