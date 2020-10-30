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В посольстве США отметили прогресс в старте конкурса на руководителя САП

В посольстве США отметили прогресс в старте конкурса на руководителя САП

Киев  •  УНН

 • 13383 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова встретилась с представителями Посольства США в Украине во время которой обсудили ход аттестации прокуроров местных прокуратур. Кроме того, в Посольстве США отметили прогресс в старте конкурса на руководителя САП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

“В пятницу, 30 октября 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова встретилась с представителями Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине. В мероприятии приняли участие Директор отдела технической помощи правоохранительным органам Украины Сара Лангенкамп, Советник по правовым вопросам Департамента юстиции Посольства Джон Энгстром, координатор программ и советник по правовым вопросам Елена Кустова, а также Директор Международной организации по развитию права в Украине Ливан Дучидзе”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что Ирина Венедиктова проинформировала гостей о ходе аттестации прокуроров местных прокуратур. Генеральный прокурор отметила, что сейчас завершается ее первый этап — тестирование на знание законодательства. Несмотря на пандемию, участие в нем приняло большое количество прокуроров, свидетельствует о доверии к реформе.

“Нет оснований сомневаться, что мы активно движемся в реформе, главная ее идея воплощается в жизнь. Уже есть первые результаты работы областных прокуратур и надеемся, что в начале 2021 года заработают новые окружные прокуратуры. Мы сосредотачиваемся на легитимности всех процессов, чтобы в итоге мы получили обновленный действенный орган, которому доверяет общество”, - отметила Ирина Венедиктова.

Также Генпрокурор отметила, что накануне Комиссия по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре избрала председателя и секретаря.

“Директор отдела технической помощи правоохранительным органам Украины Посольства США в Украине Сара Лангенкамп отметила прогресс в старте конкурса на руководителя САП. Также она добавила, что процессы, которые в настоящее время продолжаются в органах прокуратуры, являются очень важным, а усилия Офиса полностью поддерживаются международными партнерами”, - добавляется в сообщении.

Советник по правовым вопросам Департамента юстиции Посольства США в Украине Джон Энгстром сообщил о готовности оказывать экспертную поддержку Офиса Генпрокурора и организовывать тренинги, в том числе в вопросах антикоррупционной политики, борьбы с отмыванием средств, по возвращению активов, противодействию торговли людьми и другим нарушениям прав человека.

Генпрокурор отметила, что Офису будет интересен опыт американского эксперта также в вопросах стандартизации работы прокуроров, оценки их деятельности и обеспечения независимости.

Напомним, вчера во время продолжения первого заседания комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) был введен кворум, избран председатель комиссии, секретарь комиссии, проголосованно повестку дня и принято решение об обращении к Генеральному прокурору об одобрении рабочей группы.

Как сообщал УНН, Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

В то же время, депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя САП, Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС. Также депутаты Европейского парламента написали письмо председателю фракции “Слуга народа” Давиду Арахамии отметив, что мечты Президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с коррупцией дают трещину именно в его партии.

После чего в “Слуге народа” прокомментировали письмо европарламентариев, заверив, что отмены безвиза не будет.

Украинские Национальные Новости

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