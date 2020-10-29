Комісія з конкурсу на посади у САП: обрано голову, секретаря та проголосовано за звернення до Венедіктової

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сьогодні під час продовження першого засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) було запроваджено кворум, обрано голову комісії, секретаря комісії, проголосованно порядок денний та прийнято рішення щодо звернення до Генерального прокурора щодо схвалення робочої групи, передає кореспондент УНН.

Так, під час засідання комісії було обрано кворум із 7 осіб за квотою 5+2 (5 голосів від представників від ВРУ і два голоси від Ради прокурорів).

Далі, головою комісії було обрано Катерину Коваль. Після чого, члени комісії перейшли до голосування та розгляду порядку денного.

“Я би хотіла перейти до порядку денного нашого організаційного засідання:

1. Визначення порядку голосування

2. Визначення порядку та правил голосування за голову по телефону

3. Обрання голови конкурсної комісії

4. Обрання секретаря конкурсної комісії

5. Щодо створення робочої групи Офісу Генерального прокурора для забезпечення організаційно-технічного супроводу діяльності конкурсної комісії

6. Ухвалення проекту порядку проведення відкритого конкурсу на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі за основу

7. Питання щодо розробки методології перевірки доброчесності кандидатів на посаду прокурорів САП

8. Підготовка оголошення про дату початку конкурсу на подання документів

9.  Визначення дати наступного засідання. Прошу голосувати за попередній порядок денний”, — зазначила Коваль.

Так, порядок денний був проголосований одноголосно, після чого члени комісії перейшли до третього питання.

“Третє питання порядку денного, я пропоную обрати секретарем конкурсної комісії Олену Бусул”, — повідомила Коваль.

Це питання було підтримано одноголосно членами комісії.

“Перед тим, як перейти до обговорення та схвалення порядку проведення відкритого конкурсу на адміністративні посади у САП, я би попросила прийняти сьогодні рішення щодо звернення до Генерального прокурора щодо того, як Офіс Генерального прокурора схвалив робочу групу, яка буде утворена наказом Генерального прокурора щодо забезпечення організаційного та технічного супроводу діяльності конкурсної комісії”, — зауважила Коваль.

Так, члени комісії одноголосно проголосували за звернення щодо створення робочої групу.

“Ми працюємо з порядком проведення відкритого конкурсу на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, я пропоную проголосувати порядок, який ми маємо за основу, як такий з яким ми починаємо працювати, і перейдемо на наступному засіданні до обговорення, внесення пропозицій і голосування в цілому” — відзначила Коваль.

Це питання також було проголосовано одноголосно. Так, розгляд питання оцінки критеріїв і доброчесності рішенням комісії було перенесено на наступне засідання.

Нагадаємо, сьогодні о 16:00 продовжилося перше засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Так, минулого засідання за 5 голин комісія не прийняла жодного рішення, в результаті засідання перенесли. 

Як повідомляв УНН, Верховна Рада підтримала проект постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП. 

Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США. 

Водночас, депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП, Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС.

Також депутати Європейського парламенту написали листа голові фракції “Слуга народу” Давиду Арахамії зазначивши, що мрії Президента України Володимира Зеленського про боротьбу з корупцією дають тріщину саме у його партії.

Після чого у “Слузі народу” прокоментували лист європарламентарів, запевнивши, що відміни безвізу не буде.

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