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Комиссия по конкурсу на должности в САП: избран председатель, секретарь и проголосовано за обращение к Венедиктовой

Комиссия по конкурсу на должности в САП: избран председатель, секретарь и проголосовано за обращение к Венедиктовой

Киев  •  УНН

 • 11640 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Сегодня во время продолжения первого заседания комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) был введен кворум, избран председатель комиссии, секретарь комиссии, проголосованно повестку дня и принято решение об обращении к Генеральному прокурору об одобрении рабочей группы, передает корреспондент УНН.

Так, во время заседания комиссии был избран кворум из 7 человек по квоте 5 + 2 (5 голосов от представителей ВРУ и два голоса от Совета прокуроров).

Далее, председателем комиссии было избрано Екатерину Коваль. После чего, члены комиссии перешли к голосованию и рассмотрению повестки дня.

"Я бы хотела перейти к повестке дня нашего организационного заседания:

1. Определение порядка голосования

2. Определение порядка и правил голосования за голову по телефону

3. Избрание председателя конкурсной комиссии

4. Избрание секретаря конкурсной комиссии

5. О создании рабочей группы Офиса Генерального прокурора для обеспечения организационно-технического сопровождения деятельности конкурсной комиссии

6. Принятие проекта порядка проведения открытого конкурса на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре за основу

7. Вопрос по разработке методологии проверки добропорядочности кандидатов на должность прокуроров САП

8. Подготовка объявления о дате начала конкурса на подачу документов

9. Определение даты следующего заседания

Прошу голосовать за предварительную повестку дня", - отметила Коваль.

Так, повестку дня было проголосовано единогласно, после чего члены комиссии перешли к третьему вопросу.

"Третий вопрос повестки дня, я предлагаю избрать секретарем конкурсной комиссии Елену Бусул", - сообщила Коваль.

Этот вопрос был поддержан единогласно членами комиссии.

"Перед тем, как перейти к обсуждению и одобрению порядка проведения открытого конкурса на административные должности в САП, я бы попросила принять сегодня решение об обращении к Генеральному прокурору о том, чтобы Офис Генерального прокурора одобрил рабочую группу, которая будет образована приказом Генерального прокурора по обеспечению организационного и технического сопровождения деятельности конкурсной комиссии", - отметила Коваль.

Так, члены комиссии единогласно проголосовали за обращение о создании рабочей группы.

"Мы работаем с порядком проведения открытого конкурса на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, я предлагаю проголосовать порядок, который мы имеем за основу, как таковой с которым мы начинаем работать, и перейдем на следующем заседании к обсуждению, внесению предложений и голосования в целом" - отметила Коваль.

Этот вопрос также был проголосован единогласно. Так, рассмотрение вопроса оценки критериев и добродетели решением комиссии было перенесено на следующее заседание.

Напомним, сегодня в 16:00 продолжилось первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Так, на прошлом заседании за 5 часов комиссия не приняла никакого решения, в результате заседание перенесли.

Как сообщал УНН, Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

В то же время, депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя САП, Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС.

Также депутаты Европейского парламента написали письмо председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии отметив, что мечты Президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с коррупцией дают трещину именно в его партии.

После чего в "Слуге народа" прокомментировали письмо европарламентариев, заверив, что отмены безвиза не будет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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