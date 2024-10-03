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У Полтавській області оголошено загрозу атаки ударних БпЛА: можлива робота ППО

У Полтавській області оголошено загрозу атаки ударних БпЛА: можлива робота ППО

Київ • УНН

 • 32291 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних безпілотників у Полтавській області. Оголошено повітряну тривогу, жителів закликають залишатися в укриттях через можливу атаку.

У Полтавській області виявлена загроза ударних БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

У Полтавській області було оголошено повітряну тривогу через можливу загрозу застосування ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про ймовірну роботу протиповітряної оборони у зв’язку з цією загрозою.

Жителів області закликають залишатися в укриттях до закінчення тривоги та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки атака ворожих дронів може бути спрямована на критичну інфраструктуру або населені пункти.

У Сумській та Чернігівській областях є загроза застосування ворожих дронів, можлива робота ППО03.10.24, 21:37 • 23298 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
poltavaПолтава

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