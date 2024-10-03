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У Сумській та Чернігівській областях є загроза застосування ворожих дронів, можлива робота ППО

У Сумській та Чернігівській областях є загроза застосування ворожих дронів, можлива робота ППО

Київ • УНН

 • 23298 перегляди

У Чернігівській та Сумській областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. Повітряні сили попередили про можливу роботу ППО в цих регіонах.

У Чернігівській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. У Повітряних силах попередили про можливу роботу ППО, передає УНН.

"Чернігівська область - повітряна тривога через ймовірну загрозу застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога через БпЛА також оголошена у Сумській області, можлива робота ППО.

Російський дрон атакував вантажівку з газом на Чернігівщині: 3 загиблих, у тому числі дитина, 4 поранених03.10.24, 15:54 • 13880 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна
chernihivska-oblastЧернігівська область
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України

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