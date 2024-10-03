У Сумській та Чернігівській областях є загроза застосування ворожих дронів, можлива робота ППО
Київ • УНН
У Чернігівській та Сумській областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. Повітряні сили попередили про можливу роботу ППО в цих регіонах.
У Чернігівській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. У Повітряних силах попередили про можливу роботу ППО, передає УНН.
"Чернігівська область - повітряна тривога через ймовірну загрозу застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога через БпЛА також оголошена у Сумській області, можлива робота ППО.
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