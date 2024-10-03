В Сумской и Черниговской областях есть угроза применения вражеских дронов, возможна работа ПВО
Киев • УНН
В Черниговской и Сумской областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Воздушные силы предупредили о возможной работе ПВО в этих регионах.
В Черниговской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов. В Воздушных силах предупредили о возможной работе ПВО, передает УНН.
«Черниговская область - воздушная тревога из-за вероятной угрозы применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО», - говорится в сообщении.
Воздушная тревога из-за БпЛА также объявлена в Сумской области, возможна работа ПВО.
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