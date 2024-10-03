В Полтавской области объявлена угроза атаки ударных БпЛА: возможна работа ПВО
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе ударных беспилотников в Полтавской области. Объявлена воздушная тревога, жителей призывают оставаться в укрытиях из-за возможной атаки.
В Полтавской области обнаружена угроза ударных БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В Полтавской области была объявлена воздушная тревога из-за возможной угрозы применения ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о вероятной работе противовоздушной обороны в связи с этой угрозой.
Жителей области призывают оставаться в укрытиях до окончания тревоги и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку атака вражеских дронов может быть направлена на критическую инфраструктуру или населенные пункты.
В Сумской и Черниговской областях есть угроза применения вражеских дронов, возможна работа ПВО3 октября 2024, 18:37 • 6339 просмотров