В Полтавской области объявлена угроза атаки ударных БпЛА: возможна работа ПВО

В Полтавской области обнаружена угроза ударных БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В Полтавской области была объявлена воздушная тревога из-за возможной угрозы применения ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о вероятной работе противовоздушной обороны в связи с этой угрозой.

Жителей области призывают оставаться в укрытиях до окончания тревоги и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку атака вражеских дронов может быть направлена на критическую инфраструктуру или населенные пункты.

В Сумской и Черниговской областях есть угроза применения вражеских дронов, возможна работа ПВО