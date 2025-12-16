У Польщі розбився військовий дрон: деталі

$42.190.08
49.470.05
ukenru
03:55 • 6974 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 15856 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 13091 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 13607 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 12864 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 10452 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 9264 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 13974 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 42578 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 36390 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
92%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прорив у лікуванні раку молочної залози: засіб Enhertu отримав схвалення FDA як препарат першої лінії15 грудня, 20:59 • 3230 перегляди
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним15 грудня, 22:21 • 15826 перегляди
Затримано підозрюваного в теракті на ярмарку в Магдебурзі15 грудня, 22:44 • 4122 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 13209 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 7900 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 47498 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 43914 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 50780 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 97916 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 115880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 31550 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 48823 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 49536 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 53592 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 88419 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
The Guardian
Forbes

У Польщі розбився військовий дрон: деталі

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Військовий безпілотник впав на приватну власність у Лекові, Мазовецьке воєводство, під час навчань польських солдатів. Ніхто не постраждав, і жодні будівлі не були пошкоджені.

У Польщі розбився військовий дрон: деталі

У Лекові в Мазовецькому воєводстві у Польщі військовий безпілотник впав на приватну власність, пише УНН з посиланням на RMF24.

Деталі

"У Лекові, Мазовецьке воєводство, військовий безпілотник впав на приватну власність. Наш репортер дізнався, що, найімовірніше, це був невеликий розвідувальний безпілотник, який розбився під час навчань польських солдатів у регіоні", - ідеться у публікації.

Висновки журналіста, як зазначається, свідчать про те, що безпілотник не пошкодив жодних будівель, і ніхто не постраждав.

"Вийшов з-під контролю": Туреччина збила дрон над Чорним морем15.12.25, 20:32 • 12249 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Нерухомість
Техніка
Польща