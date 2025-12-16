У Польщі розбився військовий дрон: деталі
Київ • УНН
Військовий безпілотник впав на приватну власність у Лекові, Мазовецьке воєводство, під час навчань польських солдатів. Ніхто не постраждав, і жодні будівлі не були пошкоджені.
У Лекові в Мазовецькому воєводстві у Польщі військовий безпілотник впав на приватну власність, пише УНН з посиланням на RMF24.
Деталі
"У Лекові, Мазовецьке воєводство, військовий безпілотник впав на приватну власність. Наш репортер дізнався, що, найімовірніше, це був невеликий розвідувальний безпілотник, який розбився під час навчань польських солдатів у регіоні", - ідеться у публікації.
Висновки журналіста, як зазначається, свідчать про те, що безпілотник не пошкодив жодних будівель, і ніхто не постраждав.
