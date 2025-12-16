В Польше разбился военный дрон: детали

$42.250.05
ukenru
03:55 • 7396 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
02:54 • 16274 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
02:00 • 13462 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
01:30 • 13943 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 13143 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 10617 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 9524 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 14009 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 42661 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 36448 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 47829 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 44213 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 51065 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 98173 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 116145 просмотра
В Польше разбился военный дрон: детали

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Военный беспилотник упал на частную собственность в Лекове, Мазовецкое воеводство, во время учений польских солдат. Никто не пострадал, и никакие здания не были повреждены.

В Польше разбился военный дрон: детали

В Лекове Мазовецкого воеводства в Польше военный беспилотник упал на частную собственность, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

"В Лекове, Мазовецкое воеводство, военный беспилотник упал на частную собственность. Наш репортер узнал, что, скорее всего, это был небольшой разведывательный беспилотник, который разбился во время учений польских солдат в регионе", - говорится в публикации.

Выводы журналиста, как отмечается, свидетельствуют о том, что беспилотник не повредил никаких зданий, и никто не пострадал.

"Вышел из-под контроля": Турция сбила дрон над Черным морем

Юлия Шрамко

Новости Мира
Недвижимость
Техника
Польша