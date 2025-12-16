В Польше разбился военный дрон: детали

В Лекове Мазовецкого воеводства в Польше военный беспилотник упал на частную собственность, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

"В Лекове, Мазовецкое воеводство, военный беспилотник упал на частную собственность. Наш репортер узнал, что, скорее всего, это был небольшой разведывательный беспилотник, который разбился во время учений польских солдат в регионе", - говорится в публикации.

Выводы журналиста, как отмечается, свидетельствуют о том, что беспилотник не повредил никаких зданий, и никто не пострадал.

