Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 18277 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 37520 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 46299 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 43017 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 55604 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 35329 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 57539 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 58241 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 37589 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36724 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
У Польщі пошкодили дах та зрізали хрест з купола Української Греко-Католицької церкви

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Легниці. Посол України Василь Боднар надіслав ноту до МЗС Польщі з вимогою покарання винних.

У Польщі пошкодили дах та зрізали хрест з купола Української Греко-Католицької церкви

У польській Легниці невідомі пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Про це повідомив посол України Василь Боднар, інформує УНН.

Деталі

За його словами, він надіслав ноту до МЗС Польщі з вимагою покарання винних.

Сьогодні, у переддень великого християнського свята - Воздвиження Чесного Хреста, ми дізналися про те, що невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Легниці

- написав дипломат.

Він підкреслив, що посольство України у терміновому порядку надіслало ноту до МЗС Республіки Польща, а Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевих правоохоронних органів із вимогою вжити всіх необхідних заходів реагування та притягнути до відповідальності злочинців.

Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно – зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення – вироків суду згідно із законодавством Польщі

- вказав Боднар.

Він також закликав "польських друзів та партнерів вже реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві".

"Переконані, що для польського народу, так само як для українського, пошкодження церков неприпустиме за жодних умов", - резюмував посол.

Нагадаємо

За результатами опитування IBRiS для Rzeczpospolita, 52,7% поляків виступають проти вступу України до НАТО, тоді як лише 33,5% підтримують цю ідею.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоНаші за кордоном
Україна
Польща