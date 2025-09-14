У Польщі пошкодили дах та зрізали хрест з купола Української Греко-Католицької церкви

Невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Легниці. Посол України Василь Боднар надіслав ноту до МЗС Польщі з вимогою покарання винних.

У польській Легниці невідомі пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Про це повідомив посол України Василь Боднар, інформує УНН. Деталі За його словами, він надіслав ноту до МЗС Польщі з вимагою покарання винних. Сьогодні, у переддень великого християнського свята - Воздвиження Чесного Хреста, ми дізналися про те, що невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Легниці - написав дипломат. Він підкреслив, що посольство України у терміновому порядку надіслало ноту до МЗС Республіки Польща, а Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевих правоохоронних органів із вимогою вжити всіх необхідних заходів реагування та притягнути до відповідальності злочинців. Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно – зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення – вироків суду згідно із законодавством Польщі - вказав Боднар. Він також закликав "польських друзів та партнерів вже реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві". "Переконані, що для польського народу, так само як для українського, пошкодження церков неприпустиме за жодних умов", - резюмував посол. Нагадаємо За результатами опитування IBRiS для Rzeczpospolita, 52,7% поляків виступають проти вступу України до НАТО, тоді як лише 33,5% підтримують цю ідею. Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС