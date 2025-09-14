В Польше повредили крышу и срезали крест с купола Украинской Греко-Католической церкви

Неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы в Легнице. Посол Украины Василий Боднар направил ноту в МИД Польши с требованием наказания виновных.

В польской Легнице неизвестные повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил посол Украины Василий Боднар, информирует УНН. Детали По его словам, он направил ноту в МИД Польши с требованием наказания виновных. Сегодня, в преддверии великого христианского праздника - Воздвижения Честного Креста, мы узнали о том, что неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы в Легнице - написал дипломат. Он подчеркнул, что посольство Украины в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша, а Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось в местные правоохранительные органы с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности преступников. Обращаюсь к правоохранительным органам Республики Польша публично – сделайте все, чтобы этот и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения – приговоров суда согласно законодательству Польши - указал Боднар. Он также призвал "польских друзей и партнеров уже реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе". "Убеждены, что для польского народа, так же как для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях", - резюмировал посол.