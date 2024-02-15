У Польщі фермери закидали яйцями представництво Єврокомісії

У польському Вроцлаві під час протестів фермерів було закидано яйцями представництво Єврокомісії. Фермери з ранку протестують проти "Зеленої угоди" Єврокомісії та імпорту сільськогосподарської продукції з України. Про це повідомила польська радіостанція RMF24, пише УНН.

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Мітинг розпочався о 10:00 ранку. За словами організатора, очікувалося, що в ньому візьмуть участь до тисячі учасників.

Він майже відразу після початку протестів оголосив про розпуск зібрання, однак фермери не розійшлися.

Деякі учасники мітингу запалили фаєри, було чутно вибухи петард. Будівлю представництва Єврокомісії закидали яйцями.

Поліція закликає присутніх фермерів розійтися. Попередньо планувалося, що протести триватимуть до 17:00.

Один з протестуючих фермерів, Давід Кухарек, сказав, що "протести поки що не призвели до того, що хтось захотів з нами розмовляти".

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