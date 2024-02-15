В Польше фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии

В польском Вроцлаве во время протестов фермеров было забросано яйцами представительство Еврокомиссии. Фермеры с утра протестуют против "Зеленого соглашения" Еврокомиссии и импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщила польская радиостанция RMF24, пишет УНН.

Детали

Митинг начался в 10:00 утра. По словам организатора, ожидалось, что в нем примут участие до тысячи участников.

Он почти сразу после начала протестов объявил о роспуске собрания, однако фермеры не разошлись.

Некоторые участники митинга зажгли файеры, были слышны взрывы петард. Здание представительства Еврокомиссии забросали яйцами.

Полиция призывает присутствующих фермеров разойтись. Предварительно планировалось, что протесты продлятся до 17:00.

Один из протестующих фермеров, Давид Кухарек, сказал, что "протесты пока не привели к тому, что кто-то захотел с нами разговаривать".

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