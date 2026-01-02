$42.170.18
09:17 • 3024 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 7198 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 46059 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 71959 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 56407 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 52946 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 174596 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 170794 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 56604 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 46912 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
У п'яти областях сніг, місцями намело до 8 см, але основні дороги проїзні - дорожники

Київ • УНН

 • 114 перегляди

В Україні 2 січня сніг випав у п'яти областях, місцями до 8 см. Дороги державного значення проїзні, задіяно 454 одиниці спецтехніки та 550 працівників.

У п'яти областях сніг, місцями намело до 8 см, але основні дороги проїзні - дорожники

В Україні сніжно у п'яти областях, місцями випало до 8 см снігу, дороги засніжені у двох регіонах, але проїзд дорогами державного значення забезпечується, повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури 2 січня, пише УНН.

Стан проїзду

Станом на ранок 2 січня проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечується. Дорожні служби працюють у посиленому режимі та постійно контролюють ситуацію

- повідомили в агентстві.

Для утримання доріг залучено 454 одиниці спецтехніки та 550 працівників. Протягом доби використано понад 17 тисяч тонн піщано-сольової суміші та 616 тонн чистої солі.

Погодні умови

"Опади у вигляді снігу спостерігаються у Волинській, Житомирській, Київській, Львівській та Чернігівській областях (від 1 до 8 см). У Закарпатській та Черкаській областях місцями фіксується засніження проїзної частини, у Миколаївській - подекуди ожеледиця", - вказали дорожники.

У Львівській області, як зазначається, випало до 7 см снігу. На Торунському перевалі покриття місцями залишається засніженим, на гірських ділянках тривають роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами.

За прогнозом синоптиків, у нічний час температура повітря становитиме -9-14°C, у західних та південних областях -3-8°C. Удень очікується від -2 до +3°C, на півдні - +2+7°C.

Туристів попередили про погіршення погоди в Карпатах: сніг з сильним вітром і морозом02.01.26, 11:19 • 1296 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
