У п'яти областях сніг, місцями намело до 8 см, але основні дороги проїзні - дорожники

В Україні сніжно у п'яти областях, місцями випало до 8 см снігу, дороги засніжені у двох регіонах, але проїзд дорогами державного значення забезпечується, повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури 2 січня, пише УНН.

Стан проїзду

Станом на ранок 2 січня проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечується. Дорожні служби працюють у посиленому режимі та постійно контролюють ситуацію - повідомили в агентстві.

Для утримання доріг залучено 454 одиниці спецтехніки та 550 працівників. Протягом доби використано понад 17 тисяч тонн піщано-сольової суміші та 616 тонн чистої солі.

Погодні умови

"Опади у вигляді снігу спостерігаються у Волинській, Житомирській, Київській, Львівській та Чернігівській областях (від 1 до 8 см). У Закарпатській та Черкаській областях місцями фіксується засніження проїзної частини, у Миколаївській - подекуди ожеледиця", - вказали дорожники.

У Львівській області, як зазначається, випало до 7 см снігу. На Торунському перевалі покриття місцями залишається засніженим, на гірських ділянках тривають роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами.

За прогнозом синоптиків, у нічний час температура повітря становитиме -9-14°C, у західних та південних областях -3-8°C. Удень очікується від -2 до +3°C, на півдні - +2+7°C.

Туристів попередили про погіршення погоди в Карпатах: сніг з сильним вітром і морозом