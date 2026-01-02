В пяти областях снег, местами намело до 8 см, но основные дороги проездные - дорожники

В Украине снежно в пяти областях, местами выпало до 8 см снега, дороги заснежены в двух регионах, но проезд по дорогам государственного значения обеспечивается, сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры 2 января, пишет УНН.

Состояние проезда

По состоянию на утро 2 января проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечивается. Дорожные службы работают в усиленном режиме и постоянно контролируют ситуацию - сообщили в агентстве.

Для содержания дорог привлечено 454 единицы спецтехники и 550 работников. В течение суток использовано более 17 тысяч тонн песчано-солевой смеси и 616 тонн чистой соли.

Погодные условия

"Осадки в виде снега наблюдаются в Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской и Черниговской областях (от 1 до 8 см). В Закарпатской и Черкасской областях местами фиксируется заснеженность проезжей части, в Николаевской - кое-где гололедица", - указали дорожники.

Во Львовской области, как отмечается, выпало до 7 см снега. На Торунском перевале покрытие местами остается заснеженным, на горных участках продолжаются работы по обработке дорог противогололедными материалами.

По прогнозу синоптиков, в ночное время температура воздуха составит -9-14°C, в западных и южных областях -3-8°C. Днем ожидается от -2 до +3°C, на юге - +2+7°C.

