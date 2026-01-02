В пяти областях снег, местами намело до 8 см, но основные дороги проездные - дорожники

$42.170.18
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 5134 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 10749 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 48178 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 74519 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 57951 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 53680 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 177662 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 173268 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 56987 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Международный аэропорт в Йемене приостановил работу на фоне углубления кризиса между Саудовской Аравией и ОАЭ
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 177660 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни
В пяти областях снег, местами намело до 8 см, но основные дороги проездные - дорожники

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

В Украине 2 января снег выпал в пяти областях, местами до 8 см. Дороги государственного значения проездные, задействовано 454 единицы спецтехники и 550 работников.

В пяти областях снег, местами намело до 8 см, но основные дороги проездные - дорожники

В Украине снежно в пяти областях, местами выпало до 8 см снега, дороги заснежены в двух регионах, но проезд по дорогам государственного значения обеспечивается, сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры 2 января, пишет УНН.

Состояние проезда

По состоянию на утро 2 января проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечивается. Дорожные службы работают в усиленном режиме и постоянно контролируют ситуацию

- сообщили в агентстве.

Для содержания дорог привлечено 454 единицы спецтехники и 550 работников. В течение суток использовано более 17 тысяч тонн песчано-солевой смеси и 616 тонн чистой соли.

Погодные условия

"Осадки в виде снега наблюдаются в Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской и Черниговской областях (от 1 до 8 см). В Закарпатской и Черкасской областях местами фиксируется заснеженность проезжей части, в Николаевской - кое-где гололедица", - указали дорожники.

Во Львовской области, как отмечается, выпало до 7 см снега. На Торунском перевале покрытие местами остается заснеженным, на горных участках продолжаются работы по обработке дорог противогололедными материалами.

По прогнозу синоптиков, в ночное время температура воздуха составит -9-14°C, в западных и южных областях -3-8°C. Днем ожидается от -2 до +3°C, на юге - +2+7°C.

Туристов предупредили об ухудшении погоды в Карпатах: снег с сильным ветром и морозом02.01.26, 11:19 • 1538 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Техника
Снег в Украине
Львовская область
Николаевская область
Житомирская область
Киевская область
Черкасская область
Волынская область
Закарпатская область
Черниговская область
Украина