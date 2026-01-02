Туристов предупредили об ухудшении погоды в Карпатах: снег с сильным ветром и морозом

Туристов предупредили об ухудшении погодных условий в высокогорье Карпат, сообщили в ГУНП в Ивано-Франковской области в пятницу, пишет УНН.

В горах ухудшение погодных условий! По состоянию на 09:45 на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный до 25 м/с, температура воздуха -14°C. Такие условия представляют реальную угрозу жизни и здоровью даже для опытных туристов. Спасатели настойчиво просят воздержаться от выходов в высокогорье до улучшения погодных условий - сообщили в ГСЧС.

Путешественникам советуют установить мобильное приложение "Спасение в горах" - оно позволяет быстро передать координаты и вызвать помощь в случае опасности.

