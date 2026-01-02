Туристів попередили про погіршення погоди в Карпатах: сніг з сильним вітром і морозом
Київ • УНН
У високогір'ї Карпат зафіксовано погіршення погодних умов: на горі Піп Іван хмарно, сніг, вітер до 25 м/с та температура -14°C. Рятувальники рекомендують утриматися від походів та встановити додаток "Порятунок у горах".
Туристів попередили про погіршення погодних умов у високогір'ї Карпат, повідомили у ГУНП в Івано-Франківській області у п'ятницю, пише УНН.
У горах погіршення погодних умов! Станом на 09:45 на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, сніг, вітер південно-західний до 25 м/с, температура повітря -14°C. Такі умови становлять реальну загрозу життю та здоров’ю навіть для досвідчених туристів. Рятувальники наполегливо просять утриматися від виходів у високогір’я до покращення погодних умов
Мандрівникам радять встановити мобільний додаток "Порятунок у горах" - він дає змогу швидко передати координати та викликати допомогу у разі небезпеки.
