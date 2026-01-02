Туристів попередили про погіршення погоди в Карпатах: сніг з сильним вітром і морозом

$42.170.18
49.550.24
ukenru
09:17 • 2452 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 5890 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 45382 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 71176 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 55886 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 52695 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 173663 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 170192 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 56523 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 46845 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4.2м/с
75%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи2 січня, 01:26 • 16146 перегляди
Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ2 січня, 02:37 • 7996 перегляди
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей2 січня, 03:34 • 11030 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 6940 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 13034 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 4484 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 33653 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 51278 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 173668 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 97350 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Масуд Пезешкіян
Прокудін Олександр Сергійович
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іран
Європа
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 31065 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 39808 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 40236 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 97350 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 38853 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Туристів попередили про погіршення погоди в Карпатах: сніг з сильним вітром і морозом

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

У високогір'ї Карпат зафіксовано погіршення погодних умов: на горі Піп Іван хмарно, сніг, вітер до 25 м/с та температура -14°C. Рятувальники рекомендують утриматися від походів та встановити додаток "Порятунок у горах".

Туристів попередили про погіршення погоди в Карпатах: сніг з сильним вітром і морозом

Туристів попередили про погіршення погодних умов у високогір'ї Карпат, повідомили у ГУНП в Івано-Франківській області у п'ятницю, пише УНН.

У горах погіршення погодних умов! Станом на 09:45 на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, сніг, вітер південно-західний до 25 м/с, температура повітря -14°C. Такі умови становлять реальну загрозу життю та здоров’ю навіть для досвідчених туристів. Рятувальники наполегливо просять утриматися від виходів у високогір’я до покращення погодних умов

- повідомили в ДСНС.

Мандрівникам радять встановити мобільний додаток "Порятунок у горах" - він дає змогу швидко передати координати та викликати допомогу у разі небезпеки.

Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз на другий день 2026 року02.01.26, 06:59 • 2740 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Сніг в Україні
Національна поліція України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій