Туристів попередили про погіршення погоди в Карпатах: сніг з сильним вітром і морозом

Туристів попередили про погіршення погодних умов у високогір'ї Карпат, повідомили у ГУНП в Івано-Франківській області у п'ятницю, пише УНН.

У горах погіршення погодних умов! Станом на 09:45 на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, сніг, вітер південно-західний до 25 м/с, температура повітря -14°C. Такі умови становлять реальну загрозу життю та здоров’ю навіть для досвідчених туристів. Рятувальники наполегливо просять утриматися від виходів у високогір’я до покращення погодних умов - повідомили в ДСНС.

Мандрівникам радять встановити мобільний додаток "Порятунок у горах" - він дає змогу швидко передати координати та викликати допомогу у разі небезпеки.

