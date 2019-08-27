У Перу вчених з РФ евакуювали через агресію з боку місцевих жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Учасників міжнародної експедиції гляціологів в Перу, в тому числі трьох російських фахівців з Інституту географії РАН, довелося спішно евакуювати на поліцейському вертольоті через непорозуміння з боку місцевих жителів, повідомляє у вівторок прес-служба російського інституту за підсумками експедиції, інформує УНН.
“Не дивлячись на підтримку влади, вчені зіткнулися з недоброзичливим ставленням місцевого населення. Жителі найближчого села піднялися в базовий табір в Андах і зажадали негайного завершення робіт, так як, на їхню думку, влада Перу дала згоду на видобуток корисних копалин з льодовиків гори Уаскаран, де проходила експедиція. Через загрозу безпеці всі учасники були евакуйовані поліцейським вертольотом з базового табору. На наступний день агресивно налаштовані місцеві жителі заблокували на шляху спуску групу гірських гідів і носіїв експедиції, які були відпущені тільки після втручання озброєних поліцейських”, — йдеться в повідомленні.
Домогтися безперешкодного спуску обладнання та отриманих вченими матеріалів вийшло лише після тривалих переговорів з представниками громад, які живуть на Уаскарані. В результаті роботи були перервані майже на півмісяця, відзначається в документі.
Разом з тим вчені змогли виконати всі поставлені перед ними завдання. Провівши більше двох тижнів на висоті більше 6 тисяч м в сідловині Уаскарану і чотири дні на вершині однієї з найвищих гір Південної Америки (6768 м над рівнем моря), вони пробурили льодовик і отримали унікальні зразки льоду, які дозволять зрозуміти, яким був клімат тропіків в Південній Америці за останні 20 тисяч років, а також відновити історію пожеж в Амазонії. В даний час лід доставлений в Центр полярних і кліматичних досліджень Університету Огайо (США), який є ініціатором проекту.
Як повідомляв УНН, у Гімалаях знайшли тіла двох зниклих 10 років тому альпіністів.