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У Гімалаях знайшли тіла двох зниклих 10 років тому альпіністів

У Гімалаях знайшли тіла двох зниклих 10 років тому альпіністів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Гімалаях знайшли тіла двох зниклих 10 років тому альпіністів. Два південнокорейські альпіністи загинули в 2009 році при сходженні в центральній частині Непалу. Про це свідчать висновки проведеної ДНК-експертизи, повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.

Південнокорейські альпіністи Мін Джун Янг і Пак Джонг Сун перестали виходити на контакт у вересні 2009 року під час проведення сходження на масив Аннапурна.

Тіла альпіністів були виявлені місцевим жителем, вони будуть піддані кремації і відправлені на батьківщину.

Нагадаємо, у Гімалаях виявили сім тіл зниклих у травні альпіністів.

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