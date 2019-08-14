У Гімалаях знайшли тіла двох зниклих 10 років тому альпіністів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Гімалаях знайшли тіла двох зниклих 10 років тому альпіністів. Два південнокорейські альпіністи загинули в 2009 році при сходженні в центральній частині Непалу. Про це свідчать висновки проведеної ДНК-експертизи, повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.
Південнокорейські альпіністи Мін Джун Янг і Пак Джонг Сун перестали виходити на контакт у вересні 2009 року під час проведення сходження на масив Аннапурна.
Тіла альпіністів були виявлені місцевим жителем, вони будуть піддані кремації і відправлені на батьківщину.
Нагадаємо, у Гімалаях виявили сім тіл зниклих у травні альпіністів.