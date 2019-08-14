В Гималаях обнаружили тела двух пропавших 10 лет назад альпинистов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Гималаях обнаружили тела двух пропавших 10 лет назад альпинистов. Два южнокорейских альпиниста погибли в 2009 году при восхождении в центральной части Непала. Об этом свидетельствуют выводы проведённой ДНК-экспертизы, сообщает УНН со ссылкой на Yonhap.
Южнокорейские альпинисты Мин Джун Янг и Пак Джонг Сун перестали выходить на контакт в сентябре 2009 года при совершении восхождения на массив Аннапурна.
Тела альпинистов были обнаружены местным жителем, они будут кремированы и отправлены на родину.
Напомним, в Гималаях обнаружили семь тел пропавших в мае альпинистов.