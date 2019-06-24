У Гімалаях виявили сім тіл зниклих у травні альпіністів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В Гімалаях Індії виявлені тіла сімох альпіністів, група який зникла безвісти під час походу в кінці травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Усього в складі групи було вісім альпіністів - четверо британців, двоє американців, австралієць і офіцер зв'язку. Востаннє їх бачили 26 травня неподалік східного боку одного з найвищих в Індії піків - вершини Нанда Деві.
Відомо, що учасники групи альпіністів загинули в результаті сходження лавини. Як повідомляла компанія-експедитор групи, група намагалися вийти на заборонену вершину. Також магістрат району Піторагарх заявляв, що в альпіністів не було дозволу на сходження на цей пік.
Вранці в понеділок, 24 червня, відновлять пошуки восьмого альпініста.
Нагадаємо, у Гімалаях ведуться пошуки восьми альпіністів, які зникли при сходженні на одну з найвищих і важкодоступних вершин Індії — Нанда Деві Східна (близько 7400 метрів).