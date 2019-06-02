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Група альпіністів зникла в індійських Гімалаях

Група альпіністів зникла в індійських Гімалаях

Київ • УНН

 • 8594 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. У Гімалаях ведуться пошуки восьми альпіністів, які зникли при сходженні на одну з найвищих і важкодоступних вершин Індії — Нанда Деві Східна (близько 7400 метрів). Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на представника місцевої влади, зазначає УНН.

Йдеться про міжнародну команду альпіністів. У числі зниклих — четверо британців, двоє американців, один австралієць і один індієць, який відповідав в групі за питання зв’язку. Всього в сходженні брали участь 12 альпіністів, всі вони вирушили на маршрут з села Мунсьярі 13 травня. Через 12 днів, 25 травня, тільки четверо з групи повернулися в базовий табір. За планами, вся група повинна була повернутися на базу 26 травня.

Компанія Himalayan Run & Trek, яка організувала експедицію, почекала декілька днів, але члени групи, які залишилися, так і не повернулися. 31 травня про зникнення альпіністів були повідомлені місцева влада.

BBC з посиланням на місцеву владу додає, що пошуки ускладнені проливними дощами і снігом в горах. Очікується, що до пошуків альпіністів в неділю вранці буде залучено вертоліт ВПС Індії.

Нещодавно, біля вершини Евересту вишикувалася черга в 300 людей, загинули 2 альпіністи.

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