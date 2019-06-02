Група альпіністів зникла в індійських Гімалаях

КИЇВ. 2 червня. УНН. У Гімалаях ведуться пошуки восьми альпіністів, які зникли при сходженні на одну з найвищих і важкодоступних вершин Індії — Нанда Деві Східна (близько 7400 метрів). Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на представника місцевої влади, зазначає УНН.