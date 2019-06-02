Группа альпинистов пропала в индийских Гималаях

Речь идет о международной команде альпинистов. В числе пропавших — четверо британцев, двое американцев, один австралиец и один индиец, который отвечал в группе за вопросы связи. Всего в восхождении принимали участие 12 альпинистов, все они выдвинулись на маршрут из деревни Мунсьяри 13 мая. Спустя 12 дней, 25 мая, только четверо из группы вернулись в базовый лагерь. По планам, вся группа должна была вернуться на базу 26 мая.

Компания Himalayan Run & Trek, организовавшая экспедицию, подождала несколько дней, но оставшиеся члены группы так и не вернулись. 31 мая о пропаже альпинистов были уведомлены местные власти.

BBC со ссылкой на местные власти добавляет, что поиски затруднены проливными дождями и снегопадом в горах. Ожидается, что к поискам альпинистов в воскресенье утром будет привлечен вертолет ВВС Индии.

Недавно, у вершины Эвереста выстроилась очередь в 300 человек, погибли 2 альпинисты.