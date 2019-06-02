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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 107897 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135625 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143721 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129785 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130019 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Группа альпинистов пропала в индийских Гималаях

Группа альпинистов пропала в индийских Гималаях

Киев  •  УНН

 • 8583 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. В Гималаях ведутся поиски восьми альпинистов, которые пропали при восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии — Нанда Деви Восточная (около 7400 метров). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя местных властей, отмечает УНН.

Речь идет о международной команде альпинистов. В числе пропавших — четверо британцев, двое американцев, один австралиец и один индиец, который отвечал в группе за вопросы связи. Всего в восхождении принимали участие 12 альпинистов, все они выдвинулись на маршрут из деревни Мунсьяри 13 мая. Спустя 12 дней, 25 мая, только четверо из группы вернулись в базовый лагерь. По планам, вся группа должна была вернуться на базу 26 мая.

Компания Himalayan Run & Trek, организовавшая экспедицию, подождала несколько дней, но оставшиеся члены группы так и не вернулись. 31 мая о пропаже альпинистов были уведомлены местные власти.

BBC со ссылкой на местные власти добавляет, что поиски затруднены проливными дождями и снегопадом в горах. Ожидается, что к поискам альпинистов в воскресенье утром будет привлечен вертолет ВВС Индии.

Недавно, у вершины Эвереста выстроилась очередь в 300 человек, погибли 2 альпинисты.

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