Біля вершини Евересту вишикувалася черга в 300 людей, загинули 2 альпіністи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. 22 травня на Еверест піднялися понад 200 осіб — це рекордне число альпіністів, які підкорили найвищу точку світу за один день, повідомляє місцеве видання The Katmandu Post, пише УНН.
До вершини гори утворилася черга: саме через неї, ймовірно, загинули дві людини — 55-річний американець Дональд Кеш і 54-річна громадянка Індії Анджалі Кулькарні. Вони померли під час спуску з вершини. Смерть обох настала на висоті більше восьми тисяч метрів, яку називають “зоною смерті”: там не вистачає кисню для дихання. Більшість померлих на Евересті гинуть саме в “зоні смерті”. Через складності з евакуацією їх тіла найчастіше залишаються на схилах гори.
Анджали Кулькарні і її чоловік володіли рекламним агентством в Мумбаї; вони відійшли від справ заради мрії підкорити Еверест, розповів їхній син. 22 травня подружжя потрапило в чергу на шляху до вершини, де провели близько трьох годин. За словами Тупдена Шерпи — глави агентства Arun Treks and Expeditions, провідники якого супроводжували подружжя Кулькарні в експедиції, — туристи піднялися на Еверест, але втратили занадто багато сил під час очікування. Провідники-шерпи допомагали Анджалі спуститися, але на зворотному шляху знову застрягли в черзі. Жінка померла від “виснаження”, заявив керівник експедиційного агентства. Її чоловіка, якому теж стало погано, шерпи доставили в табір.
Черга на вершину, очевидно, вплинула і на стан ще одного загиблого в той день — Дональда Кеша, вважає глава його агентства Pioneer Adventure Пасанг Теньє Шерпа. Американець втратив свідомість відразу після того, як досяг вершини. Причиною смерті була названа гірська хвороба. Кеш залишив посаду менеджера з продажу в штаті Юта, щоб підкорити найвищі гори на всіх континентах. За словами сина альпініста, перед смертю батько відправив йому повідомлення: він зізнався, що “щасливий бути на вершині гори, про яку читав 40 років”.
На Еверест альпіністи піднімаються з боку Непалу, рідше — Тибету. Весняний сезон для сходжень починається в кінці квітня і триває зазвичай до кінця травня. В цьому році Непал відкрив сезон 14 травня. За десять днів на горі загинули семеро людей. Передбачається, що крім Кеша і Кулькарні, як мінімум ще один альпініст міг померти через тривале очікування в черзі.
On 22 nd of May, I summited everest at 5:30 am and lhotse 3:45 pm despite of the heavy traffic ( roughly 320 people ). Today I have just arrived at the Makalu base camp, I will be going for the summit push from the base camp directly. . Like it, tag it and share it if you love how the project possible 14/7 is rolling