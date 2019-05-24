У вершины Эвереста выстроилась очередь в 300 человек, погибли 2 альпиниста

К вершине горы образовалась очередь: именно из-за нее, вероятно, погибли два человека — 55-летний американец Дональд Кэш и 54-летняя гражданка Индии Анджали Кулькарни. Они умерли при спуске с вершины. Смерть обоих наступила на высоте более восьми тысяч метров, которую называют “зоной смерти”: там не хватает кислорода для дыхания. Большинство умерших на Эвересте погибают именно в “зоне смерти”. Из-за сложностей с эвакуацией их тела чаще всего остаются на склонах горы.

Анджали Кулькарни и ее муж владели рекламным агентством в Мумбаи; они отошли от дел ради мечты покорить Эверест, рассказал их сын. 22 мая супруги попали в очередь на пути к вершине, где провели около трех часов. По словам Тупдена Шерпы — главы агентства Arun Treks and Expeditions, проводники которого сопровождали чету Кулькарни в экспедиции, — туристы поднялись на Эверест, но потеряли слишком много сил во время ожидания. Проводники-шерпы помогали Анджали спуститься, но на обратном пути снова застряли в очереди. Женщина умерла от “истощения”, заявил руководитель экспедиционного агентства. Ее мужа, которому тоже стало плохо, шерпы доставили в лагерь.

Очередь на вершину, очевидно, повлияла и на состояние еще одного погибшего в тот день — Дональда Кэша, считает глава его агентства Pioneer Adventure Пасанг Тенье Шерпа. Американец потерял сознание сразу после того, как достиг вершины. Причиной смерти была названа горная болезнь. Кэш оставил должность менеджера по продажам в штате Юта, чтобы покорить высочайшие горы на всех континентах. По словам сына альпиниста, перед смертью отец отправил ему сообщение: он признался, что “счастлив быть на вершине горы, о которой читал 40 лет”.

На Эверест альпинисты поднимаются со стороны Непала, реже — Тибета. Весенний сезон для восхождений начинается в конце апреля и длится обычно до конца мая. В этом году Непал открыл сезон 14 мая. За десять дней на горе погибли семь человек. Предполагается, что кроме Кэша и Кулькарни, как минимум еще один альпинист мог умереть из-за долгого ожидания в очереди.