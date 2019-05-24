У вершины Эвереста выстроилась очередь в 300 человек, погибли 2 альпиниста

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 27946 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 49539 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66319 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117747 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110414 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136916 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144490 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130056 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130134 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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У вершины Эвереста выстроилась очередь в 300 человек, погибли 2 альпиниста

У вершины Эвереста выстроилась очередь в 300 человек, погибли 2 альпиниста

Киев  •  УНН

 • 12594 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. 22 мая на Эверест поднялись более 200 человек — это рекордное число альпинистов, которые покорили самую высокую точку мира за один день, сообщает местное издание The Katmandu Post, пишет УНН.

К вершине горы образовалась очередь: именно из-за нее, вероятно, погибли два человека — 55-летний американец Дональд Кэш и 54-летняя гражданка Индии Анджали Кулькарни. Они умерли при спуске с вершины. Смерть обоих наступила на высоте более восьми тысяч метров, которую называют “зоной смерти”: там не хватает кислорода для дыхания. Большинство умерших на Эвересте погибают именно в “зоне смерти”. Из-за сложностей с эвакуацией их тела чаще всего остаются на склонах горы.

Анджали Кулькарни и ее муж владели рекламным агентством в Мумбаи; они отошли от дел ради мечты покорить Эверест, рассказал их сын. 22 мая супруги попали в очередь на пути к вершине, где провели около трех часов. По словам Тупдена Шерпы — главы агентства Arun Treks and Expeditions, проводники которого сопровождали чету Кулькарни в экспедиции, — туристы поднялись на Эверест, но потеряли слишком много сил во время ожидания. Проводники-шерпы помогали Анджали спуститься, но на обратном пути снова застряли в очереди. Женщина умерла от “истощения”, заявил руководитель экспедиционного агентства. Ее мужа, которому тоже стало плохо, шерпы доставили в лагерь.

Очередь на вершину, очевидно, повлияла и на состояние еще одного погибшего в тот день — Дональда Кэша, считает глава его агентства Pioneer Adventure Пасанг Тенье Шерпа. Американец потерял сознание сразу после того, как достиг вершины. Причиной смерти была названа горная болезнь. Кэш оставил должность менеджера по продажам в штате Юта, чтобы покорить высочайшие горы на всех континентах. По словам сына альпиниста, перед смертью отец отправил ему сообщение: он признался, что “счастлив быть на вершине горы, о которой читал 40 лет”.

На Эверест альпинисты поднимаются со стороны Непала, реже — Тибета. Весенний сезон для восхождений начинается в конце апреля и длится обычно до конца мая. В этом году Непал открыл сезон 14 мая. За десять дней на горе погибли семь человек. Предполагается, что кроме Кэша и Кулькарни, как минимум еще один альпинист мог умереть из-за долгого ожидания в очереди.

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