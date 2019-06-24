В Гималаях обнаружили семь тел пропавших в мае альпинистов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Гималаях Индии обнаружены тела семерых альпинистов, группа которых пропала без вести во время похода в конце мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Всего в составе группы было восемь альпинистов - четверо британцев, двое американцев, австралиец и офицер связи. Последний раз их видели 26 мая неподалеку восточной стороны одного из самых высоких в Индии пиков - вершины Нанда Деви.
Известно, что участники группы альпинистов погибли в результате схода лавины. Как сообщала компания-экспедитор группы, группа пыталась выйти на запрещенную вершину. Также магистрат района Питорагарх заявлял, что у альпинистов не было разрешения на восхождение на этот пик.
Утром в понедельник, 24 июня, возобновят поиски восьмого альпиниста.
Напомним, в Гималаях ведутся поиски восьми альпинистов, которые пропали при восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии — Нанда Деви Восточная (около 7400 метров).