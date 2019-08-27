В Перу ученых из РФ эвакуировали из-за агрессии со стороны местных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Участников международной экспедиции гляциологов в Перу, в том числе трех российских специалистов из Института географии РАН, пришлось спешно эвакуировать на полицейском вертолете из-за недопонимания со стороны местных жителей, сообщает во вторник пресс-служба российского института по итогам экспедиции, информирует УНН.
“Несмотря на поддержку властей, ученые столкнулись с недоброжелательным отношением местного населения. Жители ближайшей деревни поднялись в базовый лагерь в Андах и потребовали немедленного завершения работ, так как, по их мнению, власти Перу дали согласие на добычу полезных ископаемых из ледников горы Уаскаран, где проходила экспедиция. Из-за угрозы безопасности все участники были эвакуированы полицейским вертолетом из базового лагеря. На следующий день агрессивно настроенные местные жители заблокировали на пути спуска группу горных гидов и носильщиков экспедиции, которые были отпущены только после вмешательства вооруженных полицейских”, — говорится в сообщении.
Добиться беспрепятственного спуска оборудования и полученных учеными материалов получилось лишь после продолжительных переговоров с представителями общин, живущих на Уаскаране. В результате работы были прерваны почти на полмесяца, отмечается в документе.
Вместе с тем ученые смогли выполнить все поставленные перед ними задачи. Проведя более двух недель на высоте больше 6 тысяч м в седловине Уаскарана и четыре дня на вершине одной из высочайших гор Южной Америки (6768 м над уровнем моря), они пробурили ледник и получили уникальные образцы льда, которые позволят понять, каким был климат тропиков в Южной Америке за последние 20 тысяч лет, а также восстановить историю пожаров в Амазонии. В настоящее время лед доставлен в Центр полярных и климатических исследований Университета Огайо (США), который является инициатором проекта.
Как сообщал УНН, в Гималаях нашли тела двух пропавших 10 лет назад альпинистов.