У ПАР стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Землетрус магнітудою 5,0 стався в п’ятницю в Південно-Африканській Республіці. Про це повідомила сейсмологічна мережа обсерваторії Гонконгу, яка зареєструвала підземні поштовхи в 8:31 за китайським часом (2:31 Київ), передає УНН.
Епіцентр коливань знаходився в 240 км на північний захід від Йоганнесбурга. Глибина залягання вогнища не наводиться.
Даних про потерпілих і збитки не надходило.
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Нагадаємо, на ядерному полігоні КНДР стався землетрус.
Як повідомляв УНН, у Китаї прогримів вибух в другій половині дня 21 березня на підприємстві компанії “Цзянсу тяньцзяі” в хімічному промисловому парку міста Яньчен. Вибух був настільки потужним, що сейсмологічне управління країни зафіксувало в даному районі землетрус магнітудою 3. Ударною хвилею вибило стекла в будинках, розташованих в радіусі близько 5 км від місця НП.