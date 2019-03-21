На ядерному полігоні КНДР стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Землетрус магнітудою 2,8 стався в четвер в 1 км від північнокорейського ядерного полігону в повіті Пхунгері провінції Хамгьон-Пукто на північному сході країни. Про це повідомило Метеорологічне агентство Республіки Корея, передає УНН.
“Підземний поштовх магнітудою 2,8 зафіксовано в 4:41 (21:41 Київ) в 41 км на північний захід від міста Кільчжу і приблизно в 1 км від місця, де проводилося останнє, шосте за рахунком підземне ядерне випробування на полігоні в Пхунгері”, — наголошується в повідомленні.
За даними агентства, осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.
У повідомленні наголошується, що коливання грунту мали природне походження, а не були наслідком нового випробування атомної бомби.
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Останній такий вибух був проведений в Пхунгері у вересні 2017 року. У травні минулого року північнокорейська влада оголосила про демонтаж полігону в якості добровільної заходи денуклеаризації і в присутності іноземних журналістів підірвали були на ньому тунелі і споруди.
Як повідомляв УНН, ракета середньої дальності класу “земля-повітря” у понеділок випадково запустилася з авіабази у Південній Кореї, після чого вибухнула у повітрі.