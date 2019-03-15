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КНДР планує перервати переговори з США про денуклеаризацію

Київ • УНН

 • 7433 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Керівництво КНДР розглядає рішення про припинення подальших переговорів з США про денуклеаризацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

КНДР планує перервати переговори з США про денуклеаризацію

Таку заяву зробила 15 березня заступник міністра закордонних справ КНДР Цой Сон Хі на прес-конференції в Пхеньяні, на яку були запрошені представники іноземних посольств і зарубіжні журналісти.

"У нас немає наміру йти на поступки вимогам США (висунутим на саміті в Ханої) в будь-якій формі, тим більше немає бажання вести такого роду переговори", - підкреслила Цой Сон Хі.

Цей виступ заступника міністра закордонних справ КНДР став першою офіційною заявою представників країни з оцінкою підсумків саміту голови Держради КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, який пройшов 27-28 лютого у В'єтнамі.

За словами заступника міністра, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин має намір найближчим часом виступити з офіційним зверненням, щоб заявити про своє рішення про подальші дії КНДР після невдалого саміту в Ханої.

Нагадаємо, причиною дострокового завершення саміту США — КНДР в Ханої стала вимога американців закрити секретне підприємство, що знаходиться в околицях Пхеньяна, на якому ведуться роботи зі збагачення урану

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