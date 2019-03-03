Саміт у Ханої завершився достроково через вимогу щодо закриття секретного заводу в КНДР - ЗМІ

До того ж, британська газета The Times послалася на колишнього співробітника посольства КНДР у Лондоні Тхе Йон Хо, який отримав декілька років тому притулок в Південній Кореї. Він вважає, що сторони не підписали підсумкову угоду через “секретне підприємство зі збагачення урану”.

Газета вважає, що мова йде про об’єкт, нібито розташований в місті Чхолліма в декількох кілометрах від столиці КНДР вниз за течією річки Тедонган. За даними видання, під час переговорів США повідомили то, що їм відомо про цей завод, і зажадали ліквідувати його, проте після того як лідер КНДР Кім Чен Ин відмовився від цього, переговори призупинили. Незабаром після цього президент США Дональд Трамп вилетів в США, а Кім Чен Ин продовжив візит до В’єтнаму.

The Times стверджує, що розвідка США давно вважала, що в КНДР діє ще одне підприємство зі збагачення урану. Як пише видання, висновок про місцезнаходження такого заводу зробили фахівці Центру з ядерного нерозповсюдження Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в місті Монтерей (штат Каліфорнія) на основі аналізу супутникових знімків.

Як повідомляв УНН, Трамп засумнівався в “блискучих економічних перспективах” КНДР.