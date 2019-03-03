Саммит в Ханое завершился досрочно из-за требования по закрытию секретного завода в КНДР - СМИ

К тому же, британская газета The Times сослалась на бывшего сотрудника посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, который получил несколько лет назад убежище в Южной Корее. Он считает, что стороны не подписали итоговое соглашение из-за "секретное предприятие по обогащению урана".

Газета считает, что речь идет об объекте, якобы расположенный в городе Чхоллима в нескольких километрах от столицы КНДР вниз по течению реки Тэдонган. По данным издания, в ходе переговоров США сообщили то, что им известно об этом завод и потребовали ликвидировать его, однако после того как лидер КНДР Ким Чен Ын отказался от этого, переговоры приостановили. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп вылетел в США, а Ким Чен Ын продолжил визит во Вьетнам.

The Times утверждает, что разведка США давно считала, что в КНДР действует еще одно предприятие по обогащению урана. Как пишет издание, вывод о местонахождении такого завода сделали специалисты Центра по ядерному нераспространению Института международных исследований Миддлбери в городе Монтерей (штат Калифорния) на основе анализа спутниковых снимков.

Как сообщал УНН, Трамп усомнился в "блестящих экономических перспективах" КНДР.