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Трамп засумнівався в "блискучих економічних перспективах" КНДР

Трамп засумнівався в "блискучих економічних перспективах" КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що у Північній Кореї буде “блискуче економічне майбутнє”, якщо Вашингтон і Пхеньян укладуть угоду, але ніякого економічного майбутнього з ядерною зброєю у Північної Кореї не буде. Про це американський лідер заявив на щорічній конференції активістів-консерваторів Conservative Political Action Conference (CPAC), передає УНН з посиланням на Reuters.

“У Північної Кореї неймовірне, блискуче економічне майбутнє, якщо вони укладуть угоду, але у них не буде економічного майбутнього, якщо у них буде ядерна зброя”, — наводить слова Трампа Reuters.

Заяви Трампа звучать після того, як на другому в історії саміті США — КНДР, який пройшов в кінці лютого в Ханої, не вдалося досягти домовленостей з денуклеаризації Корейського півострова. Єдине, про що змогли домовитися сторони, це про продовження переговорів. При цьому коли може відбутися новий раунд, оголошено не було.

“Не було нічого хорошого, щоб підписати”, — говорив Трамп за підсумками зустрічі з Кім Чен Ином. Пізніше в інтерв’ю FoxNews він пояснив, що наполягав на повній денуклеаризації Корейського півострова, в той час як північнокорейська сторона була готова забезпечити її лише в “певних районах”.

Глава північнокорейського МЗС Лі Йон Хо в свою чергу пояснював, що Вашингтон зажадав від Пхеньяна виконання ще однієї, додаткової міри в рамках денуклеаризації. У чому вона полягала, глава міністерства не уточнив.

Як зазначав УНН, Сполучені Штати і Республіка Корея прийняли рішення про припинення спільних командно-штабних навчань Key Resolve і польових маневрів Foal Eagle з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова.

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