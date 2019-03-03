Трамп засумнівався в "блискучих економічних перспективах" КНДР

“У Північної Кореї неймовірне, блискуче економічне майбутнє, якщо вони укладуть угоду, але у них не буде економічного майбутнього, якщо у них буде ядерна зброя”, — наводить слова Трампа Reuters.

Заяви Трампа звучать після того, як на другому в історії саміті США — КНДР, який пройшов в кінці лютого в Ханої, не вдалося досягти домовленостей з денуклеаризації Корейського півострова. Єдине, про що змогли домовитися сторони, це про продовження переговорів. При цьому коли може відбутися новий раунд, оголошено не було.

“Не було нічого хорошого, щоб підписати”, — говорив Трамп за підсумками зустрічі з Кім Чен Ином. Пізніше в інтерв’ю FoxNews він пояснив, що наполягав на повній денуклеаризації Корейського півострова, в той час як північнокорейська сторона була готова забезпечити її лише в “певних районах”.

Глава північнокорейського МЗС Лі Йон Хо в свою чергу пояснював, що Вашингтон зажадав від Пхеньяна виконання ще однієї, додаткової міри в рамках денуклеаризації. У чому вона полягала, глава міністерства не уточнив.

Як зазначав УНН, Сполучені Штати і Республіка Корея прийняли рішення про припинення спільних командно-штабних навчань Key Resolve і польових маневрів Foal Eagle з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова.