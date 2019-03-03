Трамп усомнился в "блестящих экономических перспективах" КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Северной Корее будет “блестяще экономическое будущее”, если Вашингтон и Пхеньян заключат соглашение, но никакого экономического будущего с ядерным оружием в Северной Корее не будет. Об этом американский лидер заявил на ежегодной конференции активистов-консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC), передает УНН со ссылкой на Reuters.
“У Северной Кореи невероятное, блестящее экономическое будущее, если они заключат сделку, но у них не будет экономического будущего, если у них будет ядерное оружие”, — приводит слова Трампа Reuters.
Заявления Трампа звучат после того, как на втором в истории саммите США — КНДР, который прошел в конце февраля в Ханое, не удалось достичь договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова. Единственное, о чем смогли договориться стороны, это о продолжении переговоров. При этом когда может состояться новый раунд, объявлено не было.
“Не было ничего хорошего, чтобы подписать”, — говорил Трамп по итогам встречи с Ким Чен Ыном. Позднее в интервью FoxNews он объяснил, что настаивал на полной денуклеаризации Корейского полуострова, в то время как северокорейская сторона была готова обеспечить ее лишь в “определенных районах”
Глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо в свою очередь пояснял, что Вашингтон потребовал от Пхеньяна выполнения еще одной, дополнительной меры в рамках денуклеаризации. В чем она заключалась, глава министерства не уточнил.
Как отмечал УНН, Соединенные Штаты и Южная Корея приняли решение о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.