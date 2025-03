Пентагон підтвердив рішення припинити спільні військові навчання з Сеулом

“Обидві сторони вирішили завершити проведення військових навчань Key Resolve і Foal Eagle”, — йдеться в поширеному документі. Рішення було прийнято під час телефонної розмови між виконуючим обов’язки міністра оборони США Патріком Шанаханом і південнокорейським міністром національної оборони Чон Гьон Ду.

Міністри “дали оцінку підсумків зустрічі президента (США Дональда) Трампа і лідера (КНДР) Кім (Чен Ина) і обговорили подальшу координацію заходів, необхідних для виконання повної денуклеаризації і встановлення міцного миру на Корейському півострові, а також кроки для підтримки боєздатності спільних сил” , повідомила прес-служба американського військового відомства. Південнокорейський міністр при цьому “висловив жаль з приводу того, що остаточна угода (на саміті в Ханої) не була досягнута”, проте підкреслив, що сподівається на продовження переговорів між США і КНДР.

Today ROK MinDef Jeong Kyeong-doo @ROK_MND & I agreed to maintain strong military readiness through newly designed Command Post exercises & revised field training programs. Together we are ready to meet any security challenge. #UNC #USFK #CFC #KatchiKapshida #Alliance

— Acting SecDef Pat Shanahan (@ActingSecDef) 2 березня 2019 р.

Як повідомляв УНН, США та Південна Корея припинять спільні військові навчання.