Пентагон підтвердив рішення припинити спільні військові навчання з Сеулом

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Сполучені Штати і Республіка Корея прийняли рішення про припинення спільних командно-штабних навчань Key Resolve і польових маневрів Foal Eagle з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова. Це підтвердила в суботу прес-служба Пентагону, інформує УНН.

“Обидві сторони вирішили завершити проведення військових навчань Key Resolve і Foal Eagle”, — йдеться в поширеному документі. Рішення було прийнято під час телефонної розмови між виконуючим обов’язки міністра оборони США Патріком Шанаханом і південнокорейським міністром національної оборони Чон Гьон Ду.

Міністри “дали оцінку підсумків зустрічі президента (США Дональда) Трампа і лідера (КНДР) Кім (Чен Ина) і обговорили подальшу координацію заходів, необхідних для виконання повної денуклеаризації і встановлення міцного миру на Корейському півострові, а також кроки для підтримки боєздатності спільних сил” , повідомила прес-служба американського військового відомства. Південнокорейський міністр при цьому “висловив жаль з приводу того, що остаточна угода (на саміті в Ханої) не була досягнута”, проте підкреслив, що сподівається на продовження переговорів між США і КНДР.

Today ROK MinDef Jeong Kyeong-doo @ROK_MND & I agreed to maintain strong military readiness through newly designed Command Post exercises & revised field training programs. Together we are ready to meet any security challenge. #UNC #USFK #CFC #KatchiKapshida #Alliance

— Acting SecDef Pat Shanahan (@ActingSecDef) 2 березня 2019 р.

Як повідомляв УНН, США та Південна Корея припинять спільні військові навчання.

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