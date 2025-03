Пентагон подтвердил решение прекратить совместные военные учения с Сеулом

“Обе стороны решили завершить проведение военных учений Key Resolve и Foal Eagle”, — говорится в распространенном документе. Решение было принято во время телефонного разговора между исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом и южнокорейским министром национальной обороны Чон Гён Ду.

Министры “дали оценку итогов встречи президента (США Дональда) Трампа и лидера (КНДР) Ким (Чен Ына) и обсудили дальнейшую координацию мер, необходимых для выполнения полной денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове, а также шаги для поддержания боеготовности совместных сил”, сообщила пресс-служба американского военного ведомства. Южнокорейский министр при этом “выразил сожаление по поводу того, что окончательное соглашение (на саммите в Ханое) не было достигнуто”, однако подчеркнул, что надеется на продолжение переговоров между США и КНДР.

Today ROK MinDef Jeong Kyeong-doo @ROK_MND & I agreed to maintain strong military readiness through newly designed Command Post exercises & revised field training programs. Together we are ready to meet any security challenge. #UNC #USFK #CFC #KatchiKapshida #Alliance

— Acting SecDef Pat Shanahan (@ActingSecDef) 2 березня 2019 р.

Как сообщал УНН, США и Южная Корея прекратят совместные военные учения.