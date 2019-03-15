КНДР планирует прервать переговоры с США о денуклеаризации

Такое заявление сделала 15 марта заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на пресс-конференции в Пхеньяне, на которую были приглашены представители иностранных посольств и зарубежные журналисты.

"У нас нет намерения идти на уступки требованиям США (выдвинутым на саммите в Ханое) в какой-бы то ни было форме, ни тем более желания вести такого рода переговоры", - подчеркнула Цой Сон Хи.

Данное выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей страны с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, прошедшего 27-28 февраля во Вьетнаме.

По словам замминистра, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Напомним, причиной досрочного завершения саммита США - КНДР в Ханое стало требование американцев закрыть секретное предприятие, находящееся в окрестностях Пхеньяна, на котором ведутся работы по обогащению урана.