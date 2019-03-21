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На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны. Об этом сообщил Метеорологическое агентство Республики Корея, передает УНН.

На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение

“Подземный толчок магнитудой 2,8 зафиксировано в 4:41 (21:41 Киев) в 41 км северо-западнее города Кильчжу и примерно в 1 км от места, где проводилось последнее, шестое по счету подземное ядерное испытание на полигоне в Пхунгери”, - отмечается в сообщении.

По данным агентства, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В сообщении отмечается, что колебания почвы имели природное происхождение, а не были следствием нового испытания атомной бомбы.

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Последний такой взрыв был произведен в Пхунгери в сентябре 2017 года. В мае прошлого года северокорейские власти объявили о демонтаже полигона в качестве добровольной меры денуклеаризации и в присутствии иностранных журналистов взорвали присутствующие на нем туннели и сооружения.

Как сообщал УНН, ракета средней дальности класса “земля-воздух” в понедельник случайно запустилась с авиабазы в Южной Корее, после чего взорвалась в воздухе.

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