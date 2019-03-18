Ракета у Південній Кореї вибухнула після випадкового запуску
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Ракета середньої дальності класу "земля-повітря" у понеділок випадково запустилася з авіабази у Південній Кореї, після чого вибухнула у повітрі. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Korea Herald.
Інцидент стався на авіабазі у Чхунчхоні у провінції Канвондо на північному сході країни, повідомили повітряні сили Південної Кореї.
Ракета Cheongung M-SAM середньої дальності, також відома як Cheolmae-2, була "ненормально" запущена о 10:38 за місцевим часом під час ремонтних робіт і автоматично вибухнула в повітрі, йдеться в заяві ВПС країни.
Згідно із заявою, з міркувань безпеки ракета була запрограмована на самознищення у нештатних ситуаціях.
Жодних пошкоджень або жертв не було.
Військово-повітряні сили країни заявили, що вони негайно сформували слідчу групу для визначення причини аварії та подальших заходів.
Нагадаємо, експерти повідомили про відновлювальні роботи на ракетному полігоні у КНДР.