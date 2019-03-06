Експерти повідомили про відновлювальні роботи на ракетному полігоні в КНДР

КИЇВ. 6 березня. УНН. Північна Корея відновила частину стартового майданчика для запуску ракет на Західному випробувальному полігоні Сохе (або Тончхан-ні) на заході країни. Про це з посиланням на законодавців, які були проінформовані про ці роботи представниками південнокорейської Національної розвідувальної служби, повідомляє агентство Yonhap та австралійське видання The Wimmera Mail-Times. Демонтувати цей об’єкт повністю Пхеньян обіцяв на першому саміті лідерів глав КНДР і США в минулому році, передає УНН.