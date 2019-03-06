Експерти повідомили про відновлювальні роботи на ракетному полігоні в КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Північна Корея відновила частину стартового майданчика для запуску ракет на Західному випробувальному полігоні Сохе (або Тончхан-ні) на заході країни. Про це з посиланням на законодавців, які були проінформовані про ці роботи представниками південнокорейської Національної розвідувальної служби, повідомляє агентство Yonhap та австралійське видання The Wimmera Mail-Times. Демонтувати цей об’єкт повністю Пхеньян обіцяв на першому саміті лідерів глав КНДР і США в минулому році, передає УНН.
За інформацією співрозмовників агентства, ремонт на полігоні включав в себе заміну даху та дверей на об’єкті. Решту деталей про те, що трапилося джерела не уточнили.
Дані про відновлювальні роботи, що ведуться в Тончхан-ні, підтверджують також супутникові знімки, які опинилися в розпорядженні експертів з дослідницької групи 38 North, пише Yonhap. Ця організація базується у Вашингтоні, вона діє при Університеті ім. Джонса Хопкінса і займається збором і аналізом інформації про КНДР. Керуючий редактор проекту і аналітик Центру Стімсона (Stimson Center) Дженні Таун в коментарі Reuters пояснив, що знімки об’єкту свідчать: відновлювальні роботи на стартовому майданчику полігону проводилися десь між 16 лютого і 2 березня.
Аналогічні фотографії, уточнює телеканал NBC News, є і в розпорядженні дослідників з американського аналітичного центру Beyond Parallel.
Нагадуємо, у сенаті США підготували законопроект про завершення війни в Афганістані.