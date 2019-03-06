Эксперты сообщили о восстановительных работах на ракетном полигоне в КНДР

По информации собеседников агентства, ремонт на полигоне включал в себя замену крыши и двери на объекте. Остальных деталей о случившемся источники не уточнили.

Данные о восстановительных работах, ведущихся в Тончхан-ни, подтверждают также спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении экспертов из исследовательской группы 38 North, пишет Yonhap. Эта организация базируется в Вашингтоне, она действует при Университете им. Джонса Хопкинса и занимается сбором и анализом информации о КНДР. Управляющий редактор проекта и аналитик Центра Стимсона (Stimson Center) Дженни Таун в комментарии Reuters пояснил, что снимки объекта свидетельствуют: восстановительные работы на стартовой площадке полигона производились где-то между 16 февраля и 2 марта.​

Аналогичные фотографии, уточняет телеканал NBC News, есть и в распоряжении исследователей из американского аналитического центра Beyond Parallel.

Напоминаем, в сенате США подготовили законопроект о завершении войны в Афганистане.