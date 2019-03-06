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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114110 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116777 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117401 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147010 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116028 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140708 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Эксперты сообщили о восстановительных работах на ракетном полигоне в КНДР

Эксперты сообщили о восстановительных работах на ракетном полигоне в КНДР

Киев  •  УНН

 • 9141 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Северная Корея восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет на Западном испытательном полигоне Сохэ (или Тончхан-ни) на западе страны. Об этом со ссылкой на законодателей, которые были проинформированы об этих работах представителями южнокорейской Национальной разведывательной службы, сообщает агентство Yonhap и также австралийское издание The Wimmera Mail-Times. Демонтировать этот объект полностью Пхеньян обещал на первом саммите лидеров глав КНДР и США в прошлом году, передает УНН.

По информации собеседников агентства, ремонт на полигоне включал в себя замену крыши и двери на объекте. Остальных деталей о случившемся источники не уточнили.

Данные о восстановительных работах, ведущихся в Тончхан-ни, подтверждают также спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении экспертов из исследовательской группы 38 North, пишет Yonhap. Эта организация базируется в Вашингтоне, она действует при Университете им. Джонса Хопкинса и занимается сбором и анализом информации о КНДР. Управляющий редактор проекта и аналитик Центра Стимсона (Stimson Center) Дженни Таун в комментарии Reuters пояснил, что снимки объекта свидетельствуют: восстановительные работы на стартовой площадке полигона производились где-то между 16 февраля и 2 марта.​

Аналогичные фотографии, уточняет телеканал NBC News, есть и в распоряжении исследователей из американского аналитического центра Beyond Parallel.

Напоминаем, в сенате США подготовили законопроект о завершении войны в Афганистане.

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