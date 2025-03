У сенаті США підготували законопроект про завершення війни в Афганістані

Законопроект його автори називають абревіатурою AFGHAN, що розшифровується як Американські війська з доблестю повертаються додому (American Forces Going Home After Noble). У разі його прийняття, бонуси за рахунок коштів, які американська влада більше не буде витрачати на війну в Афганістані, отримають “ті, хто веде глобальну кампанію по боротьбі з тероризмом”. Також кошти будуть перенаправлені на державне будівництво в Афганістані і внутрішні потреби США, уточнюється в документі.

В цілому припинення кампанії, як уточнив Ренд Пол Independent Journal Review, дозволить Вашингтону щорічно заощаджувати близько 50 млрд доларів. З них 7 млрд доларів сенатори запропонували використовувати на виплати так званих “переможних бонусів” більш ніж трьом мільйонам американських солдатів, які боролися в Афганістані з терором. Одноразова виплата кожному ветерану, згідно з пропозицією законодавців, складе 2,5 тисячі доларів. З якою частотою будуть виплачуватися подібні бонуси, Пол не пояснив.

Появу подібного законопроекту він пояснив тим, що, на його думку, “битва виграна”. У зв’язку з цим сенатор вважає: американці більше не повинні залишатися на Близькому Сході, щоб продовжувати “державне будівництво”.

This week, I am introducing legislation to end a war that should have ended long ago, the war in Afghanistan. The United States has been fighting the War on Terror since October of 2001 and it has cost 6 trillion dollars. pic.twitter.com/UBxeq0NsQe

— Senator Rand Paul (@RandPaul) 5 березня 2019 р.