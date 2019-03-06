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В сенате США подготовили законопроект о завершении войны в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 7384 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Два американских сенатора — республиканец Рэнд Пол и демократ Том Юдалл (оба — члены комитета по международным отношениям) представили законопроект, который должен “положить конец самой продолжительной войне Соединенных Штатов” — кампании в Афганистане. Об этом сообщает издание Independent Journal Review. Сам документ и дополнительные материалы к нему размещены на сайте сервиса Scribd, информирует УНН.

Законопроект его авторы называют аббревиатурой AFGHAN, что расшифровывается как Американские войска с доблестью возвращаются домой (American Forces Going Home After Noble). В случае его принятия, бонусы за счет средств, которые американские власти больше не будут тратить на войну в Афганистане, получат “те, кто ведет глобальную кампанию по борьбе с терроризмом”. Также средства будут перенаправлены на государственное строительство в Афганистане и внутренние нужды США, уточняется в документе.​

В целом прекращение кампании, как уточнил Рэнд Пол Independent Journal Review, позволит Вашингтону ежегодно экономить около 50 млрд долларов. Из них 7 млрд долларов сенаторы предложили использовать на выплаты так называемых “победных бонусов” более чем трем миллионам американских солдат, которые боролись в Афганистане с террором. Единовременная выплата каждому ветерану, согласно предложению законодателей, составит 2,5 тысячи долларов. С какой частотой будут выплачиваться подобные бонусы, Пол не пояснил.

Появление подобного законопроекта он объяснил тем, что, по его мнению, “битва выиграна”. В связи с этим сенатор считает: американцы больше не должны оставаться на Ближнем Востоке, чтобы продолжать “государственное строительство”.

This week, I am introducing legislation to end a war that should have ended long ago, the war in Afghanistan. The United States has been fighting the War on Terror since October of 2001 and it has cost 6 trillion dollars. pic.twitter.com/UBxeq0NsQe

— Senator Rand Paul (@RandPaul) 5 марта 2019

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