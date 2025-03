В сенате США подготовили законопроект о завершении войны в Афганистане

Законопроект его авторы называют аббревиатурой AFGHAN, что расшифровывается как Американские войска с доблестью возвращаются домой (American Forces Going Home After Noble). В случае его принятия, бонусы за счет средств, которые американские власти больше не будут тратить на войну в Афганистане, получат “те, кто ведет глобальную кампанию по борьбе с терроризмом”. Также средства будут перенаправлены на государственное строительство в Афганистане и внутренние нужды США, уточняется в документе.​

В целом прекращение кампании, как уточнил Рэнд Пол Independent Journal Review, позволит Вашингтону ежегодно экономить около 50 млрд долларов. Из них 7 млрд долларов сенаторы предложили использовать на выплаты так называемых “победных бонусов” более чем трем миллионам американских солдат, которые боролись в Афганистане с террором. Единовременная выплата каждому ветерану, согласно предложению законодателей, составит 2,5 тысячи долларов. С какой частотой будут выплачиваться подобные бонусы, Пол не пояснил.

Появление подобного законопроекта он объяснил тем, что, по его мнению, “битва выиграна”. В связи с этим сенатор считает: американцы больше не должны оставаться на Ближнем Востоке, чтобы продолжать “государственное строительство”.

This week, I am introducing legislation to end a war that should have ended long ago, the war in Afghanistan. The United States has been fighting the War on Terror since October of 2001 and it has cost 6 trillion dollars. pic.twitter.com/UBxeq0NsQe

— Senator Rand Paul (@RandPaul) 5 марта 2019