ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях российских войск по состоянию на 8 января 2025 года. За сутки ликвидировано 1660 оккупантов, уничтожено 4 танка и 16 БМП.
Противник потерял 1660 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 08.01.25:
- Личный состав: 801 670 (+1660).
- Танки: 9714 (+4).
- Бронированные боевые машины: 20205 (+16).
- Артиллерийские системы: 21729 (+19).
- РСЗВ: 1260.
- Средства ППО: 1038.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 21727 (+19).
- Крылатые ракеты: 3014.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 33307 (+81).
- Специальная техника: 3681.
159 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб7 янв. 2025, 20:49 • 16128 просмотров