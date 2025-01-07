159 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб
Киев • УНН
Вражеские войска провели 159 боевых столкновений за сутки, самые интенсивные атаки на Кураховском направлении. Больше всего штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении - 38 попыток прорыва.
С начала суток произошло 159 боевых столкновений. Интенсивно атакует противник на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении Защитники отражали 4 атаки захватчиков у Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении враг совершил три атаки вблизи населенных пунктов Тополя, Голубовка и Петропавловка.
На Лиманском направлении террористы 13 раз били в районах Новосергиевки, Надежды, Першотравневого, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Северском направлении ВСУ отбили 7 атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении оккупанты 7 раз атаковали возле Васюковки, Бондарного, Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении агрессор 7 раз штурмовали в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Щербиновка.
На Покровском направлении в течение дня враг совершил 38 штурмовых и наступательных действий в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасильевки, Надиевки.
На Кураховском направлении насчитывается уже 17 боестолкновений вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного.
На Времовском направлении враг 20 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное.
На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили одну атаку захватчиков в районе Новоселки.
На Приднепровском направлении агрессор дважды безуспешно пытался потеснить в районе острова Казацкий.
На фронте произошло 148 боевых столкновений: Силы обороны отбили 41 атаку в Курской области - Генштаб4 янв. 2025, 07:04 • 27498 просмотров