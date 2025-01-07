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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

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Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
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В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
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В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
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В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

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Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

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159 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб

159 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 7364 просмотра

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Вражеские войска провели 159 боевых столкновений за сутки, самые интенсивные атаки на Кураховском направлении. Больше всего штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении - 38 попыток прорыва.

С начала суток произошло 159 боевых столкновений. Интенсивно атакует противник на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении Защитники отражали 4 атаки захватчиков у Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении враг совершил три атаки вблизи населенных пунктов Тополя, Голубовка и Петропавловка.

На Лиманском направлении террористы 13 раз били в районах Новосергиевки, Надежды, Першотравневого, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении ВСУ отбили 7 атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении оккупанты 7 раз атаковали возле Васюковки, Бондарного, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении агрессор 7 раз штурмовали в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Щербиновка.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 38 штурмовых и наступательных действий в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасильевки, Надиевки.

На Кураховском направлении насчитывается уже 17 боестолкновений вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении враг 20 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное.

На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили одну атаку захватчиков в районе Новоселки.

На Приднепровском направлении агрессор дважды безуспешно пытался потеснить в районе острова Казацкий.

На фронте произошло 148 боевых столкновений: Силы обороны отбили 41 атаку в Курской области - Генштаб4 янв. 2025, 07:04 • 27498 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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