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159 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ - Генштаб

159 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ - Генштаб

Київ • УНН

 • 23963 перегляди

Ворожі війська провели 159 бойових зіткнень за добу, найінтенсивніші атаки на Курахівському напрямку. Найбільше штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку - 38 спроб прориву.

З початку доби відбулося 159 бойових зіткнень. Інтенсивно атакує противник на Курахівському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку Захисники відбивали 4 атаки загарбників біля Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три атаки поблизу населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку терористи 13 разів били в районах Новосергіївки, Надії, Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Іванівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 7 атак противника в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку окупанти 7 разів атакували біля Васюківки, Бондарного, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку агресор 7 разів штурмували в районах населених пунктів Торецьк, Північне та Щербинівка.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 38 штурмових і наступальних дій у районах Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Котлиного, Нововасилівки, Надіївка.

На Курахівському напрямку нараховується вже 17 боєзіткнень поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку ворог 20 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Янтарне, Костянтинопольське, Успенівка, Костянтинопіль, Новосілка та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили одну атаку загарбників у районі Новосілки.

На Придніпровському напрямку агресор двічі без успіху намагався потіснити в районі острова Козацький.

На фронті відбулося 148 бойових зіткнень: Сили оборони відбили 41 атаку у курський області - Генштаб04.01.25, 09:04 • 31122 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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